Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, ortaokul yıllarındaki matematik öğretmeni Nazan Nurhan Yıldırım'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Tüfekçi ve Yıldırım bir süre görüşerek eski günleri yad etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüfekçi, nazik ziyaretinden dolayı Yıldırım'a teşekkür ederek, tüm öğretmenlerin emeklerini saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

- İbriktepe köyünde doğal gaz çalışmaları sürüyor

İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde devam eden doğal gaz altyapı çalışmaları yerinde incelendi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe başkanlığı yetkilileri, İbriktepe Köyü Muhtarı Hüseyin Gören ile birlikte köydeki doğal gaz çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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Köyde bir yandan doğal gaz abone kayıtlarının sürdüğü, diğer yandan altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilen açıklamada, hizmetin köye ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

- Sokak çeşmesi orijinal görünümüne kavuşturuldu

Lalapaşa ilçesinde tarihi sokak çeşmesi yenilendi.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'nin ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini koruma anlayışı doğrultusunda belediye binası karşısındaki sokak çeşmesinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Zamanla yıpranan çeşmenin temizlenerek orijinal çinili görünümüne yeniden kavuşturulduğu belirtilen açıklamada, geçmişin izlerini koruyarak geleceğe taşımak ve ilçenin her köşesine sahip çıkmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.