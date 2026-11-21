Trakya Üniversitesinin iklim ve biyoçeşitlilik projeleri COP31'de tanıtıldı
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğe yönelik projelerini Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında tanıttı.
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğe yönelik projelerini Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında tanıttı.
Doç. Dr. Emel Baylan Tolksdorf yürütücülüğünde hazırlanan projeler, konferansın Yeşil Bölge alanındaki Trakya Üniversitesi standında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Doç. Dr. Emel Baylan Tolksdorf, Araştırma Görevlisi Didem Kavuran ve 9 öğrenciden oluşan ekip, çalışmalarını posterler ve dijital sunumlarla uluslararası katılımcılara aktardı.
TÜBİTAK 2209-A Programı kapsamında desteklenen üç araştırma projesinde biyolojik çeşitlilik, polinatörlerin korunması, kuraklığa dayanıklı bitkiler ve sürdürülebilir peyzaj uygulamaları ele alındı.
Öğrenciler, konferans kapsamında farklı ülkelerden katılımcılarla görüşerek peyzaj mimarlığının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne ilişkin çalışmalarını paylaşma fırsatı buldu.
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