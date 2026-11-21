TÜBİTAK 2209-A Programı kapsamında desteklenen üç araştırma projesinde biyolojik çeşitlilik, polinatörlerin korunması, kuraklığa dayanıklı bitkiler ve sürdürülebilir peyzaj uygulamaları ele alındı.

Doç. Dr. Emel Baylan Tolksdorf, Araştırma Görevlisi Didem Kavuran ve 9 öğrenciden oluşan ekip, çalışmalarını posterler ve dijital sunumlarla uluslararası katılımcılara aktardı.

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