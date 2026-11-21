Edirne'de koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Dünya Çocuk Hakları Günü ve Global Girişimcilik Haftası kapsamında kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, buluşmaya Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan ve kurul üyeleri ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte kadın girişimciler, mesleki deneyimlerini ve başarı hikayelerini çocuklarla paylaştı.

Buluşmayla çocukların farklı alanlarda başarı elde etmiş kadınları tanımaları, gelecek hedeflerine yönelik ilham ve motivasyon kazanmaları amaçlandı.

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Etkinlikte ayrıca kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolüne dikkati çekilerek çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine yönelik farkındalıklarının desteklenmesi hedeflendi.