Trakya Üniversitesi ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık çalışanlarının mesleki eğitimini ve gelişimini desteklemeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler öncülüğünde yürütülen "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi kapsamında imzalanan protokol, sağlık çalışanlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, klinik deneyim paylaşımı ve ortak bilimsel araştırmaları kapsıyor.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığında düzenlenen törende protokol, Rektör Hatipler ile Sağlık Bakanı Dr. Sasho Klekovski tarafından imzalandı.

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Daha önce Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile iş birliği anlaşmaları yapan üniversite, proje kapsamındaki üçüncü protokolünü Kuzey Makedonya ile gerçekleştirdi.

Beş yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen ve sağlık yöneticileri başta olmak üzere farklı sağlık meslek gruplarına yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Eğitimlerin sağlık teknolojileri, simülasyon uygulamaları, klinik gözlem, çevrim içi eğitim, bilimsel toplantı ve çalıştayları da kapsayacağı belirtildi.

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Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesinin akademik birikimi ve imkanlarıyla Balkan ülkelerine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Üniversitenin 948 yataklı hastanesi, güçlü akademik ve idari kadrosu ve 40 binden fazla öğrencisiyle köklü bir yapıya sahip olduğunu aktaran Hatipler, "Balkanlar'daki kardeşlerimizle bilgi ve deneyimimizi paylaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Sasho Klekovski de protokolün iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek Trakya Üniversitesinin deneyiminden yararlanmak istediklerini kaydetti.

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Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula ise iş birliğinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendireceğini ifade etti.

Protokol kapsamında ayrıca sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanması, ulusal ve uluslararası fonlara ortak başvurular yapılması ve bilimsel yayınlar oluşturulması planlanıyor.

Törene, Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz ve üniversitenin yöneticileri katıldı.