Keşan Belediyesince, Avrupa Birliği destekli proje kapsamında ilçede kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen Go2Recycling projesiyle hayata geçirilen merkez, ilçenin atık yönetimi ve geri dönüşüm altyapısına katkı sağlayacak.

GÜNEKAB'ın lider ortaklığında yürütülen projede Keşan ve Uzunköprü belediyelerinin yanı sıra Romanya'nın Galați, Bulgaristan'ın Sozopol ve Gürcistan'dan proje ortakları yer aldı.

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Proje kapsamında Keşan'daki pilot sitelere atık ayrıştırma konteynerleri, mahallelere galvanizli ayrıştırma konteynerleri, okullara ise atık toplama konteynerleri yerleştirildi. Enez ve İpsala'da da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu.

Hizmete açılan merkezde atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.