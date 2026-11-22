EDİRNE'nin içme suyunu sağlayan Süloğlu Barajı'nda geçen yıl yüzde 18 olan doluluk oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 67'ye yükseldi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Uludağ, "Yer altı sularıyla beslenmediği sürece yağışlar olsa da kuraklığı her zaman yaşayacağız. Bu geçici bir doluluk fakat yağışlar biterse, yer altı suyuyla bu barajlar beslenmezse yine aynı sorunları yaşayacağız" dedi.

Trakya'da son 2 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle baraj ve nehirlerdeki doluluk oranları ciddi oranda düştü. Özellikle yaz aylarının aşırı sıcak geçmesinden dolayı oluşan kuraklık nedeniyle ekim dönemi kasım ayına sarkan üreticinin, geçen kış ve yaz aylarındaki mevsim yağışlarıyla yüzü güldü. Edirne'de bu yıl ekim ayında yoğun yağış alınırken, yağışlarla buğday üreticisi bu yılki ekim mesaisini kasım ayına ertelemek zorunda kaldı.

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Trakya'da DSİ'ye ait 15 barajda doluluk oranı geçen yıla oranla yüzde 12 artış gösterdi. Edirne'nin içme suyunun sağlandığı Süloğlu Barajı'nda geçen yıl yüzde 18 olan doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 46 artışla yüzde 67'ye yükseldi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Uludağ, iklimlerde değişimlerin olmaya devam edeceğini belirterek, Trakya'da Meriç Havzası'nda uzun yıllar akım verilerine bakıldığında, kurak, nemli ve taşkın dönemlerinin yaşandığını söyledi. Do. Dr. Uludağ, "Nüfus ve ihtiyaç arttıkça bunun sorun olarak karşılaşılması daha da artıyor. Mesela 2005-2012 arasındaki nemli dönemde, taşkınların çok olduğu dönemlerde gelecekteki kuraklıktan bahsetmiştik. Bunu geçtiğimiz yıllarda yaşadık ve bu suların tarımda kullanılması da bunu ciddi boyuta getirdi. Hatta geçen yıl Edirne'de ciddi su kesintileri de yaşandı" dedi.

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'DEĞER İYİ AMA YETERLİ DEĞİL'

Bu yıl yağışların bir miktar artmasının kuraklığı hafifletmiş gibi göründüğünü ancak yeterli olmadığını ifade eden Doç. Dr. Uludağ, "Fakat bu kuraklık, bu seneki yağışların bir nebze artmış olması, bakın ben çok artmış demiyorum esasında, bir nebze artmış olması kuraklığı biraz azaltmış gibi gözüküyor. Barajlardaki doluluk oranını arttırmış gibi gözüküyor. Mesela baktığımız zaman Süloğlu Barajı'nda geçen yıla göre yüzde 46’lık bir artış var. Bu iyi bir değer ama yeterli mi? Değil. Çünkü biz daha kışı yaşamadık. Bir bölgede, özellikle karasal iklimin gözüktüğü Edirne gibi bir bölgede eğer kuraklığı ortadan kaldırmamızı düşünürsek veya kuraklık olmayacak diyebilmemiz için o kışın ciddi bir kar yağışını alması ve karın yerde kalma süresi önemli bir etken. Çünkü yer altı sularını beslenmediği sürece yağışlar olsa da bu kuraklığı her zaman yaşayacağız. Bu geçici bir doluluk, fakat yazla birlikte eğer yağışlar biterse, yer altı suyuyla bu barajlar beslenmezse yine aynı sorunları yaşayacağız" diye konuştu.

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'İKLİME UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ'

Yağışların dengesizleşmesi, kar yağışının azalması ve yağmurların ani sağanaklar şeklinde düşmesinin su kaynaklarını etkilediğini belirten Doç. Dr. Uludağ, "Dolayısıyla burada 2 önemli sorun var. Bir yağışların dengesizleşmesi ve düzeninin bozulması ve yağış rejiminin değişmesi, kar yağışlarının olmaması, yağmurların ani sağanaklar şeklinde meydana gelmesi, bunların sel karakterli olması gibi birçok faktörün yanında bir de artan nüfusa ve ihtiyaca bağlı olarak da su ihtiyacının artması bu kuraklığı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bizim öncelikle su yönetimini çok ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor. İklimi 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık plana göre planlayamayacağımızı artık anlamamız gerekiyor. İklim devamlı sürece, tarihi boyunca, dünyanın oluştuğu günden beri devamlı değişti. Bundan sonra değişecek ve özellikle son sanayi devrimiyle birlikte insan kullanımı ve doğaya insanın müdahalesiyle birlikte iklimde insanın müdahalesinin artık kanıtlandığı bir dönemi, çağı yaşıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte bizim iklimi değiştirmek, kuraklığı azaltmak gibi bir gücümüz yok. İklime uyum sağlamak zorundayız. İklime uygun olarak, su kaynaklarına uygun olarak kullanım tercihlerimizi düzenlemek zorundayız ve bunun da öne daha önemlisi, özellikle gelecek nesillerimizi su kaynaklarını verimli kullanabilecek kabiliyetlere ulaştırmak ve onları eğitmek, coğrafyamızın farkında olmalarını sağlamak zorundayız" diye konuştu.

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Doç. Dr. Uludağ, kurumların ve yerel yönetimlerin alacağı tedbirlerin yanı sıra toplumun su kaynaklarının sınırlılığı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla kurumların, belediyelerin, DSİ'nin yıllık veya günlük tedbirleri olacak ama bu ülkenin su kaynakları belli olduğu için, iklim değişikliğine bağlı olarak sorunlar yaşayacağımız için toplumumuzu buna hazırlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.