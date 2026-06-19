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        Keşan Belediye Başkanı Özcan'dan şehit ailesine ziyaret

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şehit Mustafa Kayın'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Keşan Belediye Başkanı Özcan'dan şehit ailesine ziyaret

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şehit Mustafa Kayın'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Özcan, ziyarette şehit Mustafa Kayın'ın ailesiyle bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

        Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirten Özcan, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Ziyarette, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitler rahmet ve minnetle anılırken, ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

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