Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ilerleyen dakikalarda şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışıyla karşılaşırken, yağış bazı kesimlerde etkisini artırmaya başladı.

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