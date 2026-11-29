Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı yönetimiyle vedalaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, veda programlarını sürdüren Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı mütevelli heyetini kabul etti.

Vali Sezer, vakfın çalışmalarına devam etmesinin önemli olduğunu belirterek mütevelli heyetine çalışmaları için teşekkür etti.