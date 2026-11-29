Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazilerle vedalaştı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, veda ziyaretlerini sürdüren Vali Sezer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ni ziyaret etti.

Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve üyelerle vedalaşan Sezer, gazilerin her zaman yanında olduğunu belirtti.