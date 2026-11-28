Birlikte yürütülen ortak çalışmalarda destek veren Shushkov ve Zlatanov, yeni görevine hazırlanan Sezer'e veda etti, görevinde başarı diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov ile Bulgaristan Sınır Polisi Genel Müdürü Başkomiser Anton Zlatanov, Sezer'i Kapıkule Sınır Kapısı'nda ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.