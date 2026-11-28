Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer huzurevi sakinlerine veda ziyaretinde bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, veda ziyaretleri kapsamında programını sürdüren Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, huzurevinde kalan büyüklerle bir araya gelerek vedalaştı.

Ziyarette bir süre huzurevi sakinleriyle sohbet Sezer, isteyen herkesin ihtiyaç duyulan her zaman kendisine ulaşabilecenğini kaydetti.