Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar ıslanırken, vatandaşlar güne yağmurlu havayla başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

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