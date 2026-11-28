Vali Sezer'den Tuğgeneral Aydoğdu'ya veda ziyareti
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'yu ziyaret etti.
Giriş: 28.11.2026 - 11:48 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'yu ziyaret etti.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, veda ziyaretlerini sürdüren Sezer, bu kapsamda Tuğgeneral Aydoğdu ile bir araya gelerek vedalaştı.
Aydoğdu, Vali Sezer'e görevinde başarı diledi.
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