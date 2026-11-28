Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, veda ziyaretlerini sürdüren Sezer, bu kapsamda Tuğgeneral Aydoğdu ile bir araya gelerek vedalaştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.