Trakya Üniversitesi (TÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından akademisyenlere yönelik kalite süreçleri ve koordinatörlüğün işleyişine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Senato Salonunda düzenlenen toplantıda Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Hatice Palüzar, koordinatörlüğün yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vererek Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) Kılavuzu'nu tanıttı.

Palüzar, kılavuzun hazırlanma ve uygulanma süreçlerine değinerek yapılan yeni güncellemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenen kalite takviminin de ele alındığı toplantıda, akademisyenlere takvimde yer alan süreçler, uygulama aşamaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

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Toplantıda Kalite Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz Özgüven ve Öğr. Gör. Sedat Kocadoğan ile Kalite Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. Burçak Soyer Parlıyan da kalite süreçlerine ilişkin sunum yaptı.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Deniz Taşkın ile Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın'ın kalite süreçlerine ilişkin uygulamaları göstererek sistemin kullanımı hakkında bilgi verdiği toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.