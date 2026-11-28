Edirne'de düzenlenen 14 Yaş Altı Erkekler Basketbol Ligi tamamlandı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar, genç sporcuların heyecanlı ve çekişmeli mücadelelerine sahne oldu.

Organizasyonda M&M Basketbol Spor Kulübü birinci, Edirne Yıldızları Spor Kulübü ikinci, AKA 22 Spor Kulübü üçüncü, FSM Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Açıklamada, dereceye giren kulüpler tebrik edilerek, ligde mücadele eden tüm sporcular ile antrenörlere başarılarının devamı dilendi.