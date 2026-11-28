Sezer, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, veda ziyaretleri kapsamında programını sürdüren Sezer ve eşi Canan Sezer, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek vedalaştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.