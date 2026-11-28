Vali Sezer'den şehit ailelerine veda ziyareti
Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer şehit ailelerine veda ziyaretinde bulundu.
Giriş: 28.11.2026 - 14:21 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer şehit ailelerine veda ziyaretinde bulundu.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, veda ziyaretleri kapsamında programını sürdüren Sezer ve eşi Canan Sezer, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek vedalaştı.
Sezer, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.
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