İklim değişikliğinin etkisiyle artan orman yangını riskine karşı 7 Akdeniz ülkesinin geçen yıl başlattığı ortak proje kapsamında, yangın sezonu öncesinde risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, AA muhabirine, MedFireWise (Akdeniz Akıllı Yangın Yönetimi) Projesi kapsamında, orman yangını riskini azaltmak amacıyla yangın sezonu öncesinde ve kış aylarında yanıcı madde miktarının düşürülmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yangın çıktıktan sonra özellikle kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevleri kontrol altına almanın oldukça zorlaştığını belirten Serengil, mücadelede yalnızca söndürme çalışmalarına odaklanmanın yeterli olmadığını ifade etti.

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Serengil, projenin temel yaklaşımının yangın başlamadan önce riskleri azaltmak olduğunu dile getirerek, "Yangınla mücadeleyi yangın başlamadan, sezon öncesinde hatta kış aylarında gerçekleştirmek istiyoruz. Yangının yayılmasını hızlandıracak yanıcı madde miktarını azaltmaya çalışıyoruz. Bunun için kontrollü yakma ve kontrollü otlatma yöntemlerini kullanıyoruz. Böylece sonraki yangın sezonlarında yangının çıkma ve yayılma ihtimalini düşürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Projenin yalnızca yanıcı madde miktarının azaltılmasıyla sınırlı olmadığını aktaran Serengil, Akdeniz ülkelerindeki uzmanların bir araya geleceği ortak bir yangın platformu oluşturulmasının da hedeflendiğini kaydetti.

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Bu platform aracılığıyla uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceğini belirten Serengil, projede elde edilecek sonuçların Akdeniz dışındaki bölgelere de aktarılmasının amaçlandığını bildirdi.

- 7 ülke ortak çalışma yürütüyor

Serengil, Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan, Cezayir, Tunus ve Lübnan'ın yer aldığı proje kapsamında her ülkede toplantılar düzenlendiğini, bu toplantılarda çalışmaların ilerleyişinin ve elde edilen sonuçların teknik ve ekonomik açıdan değerlendirildiğini anlatarak pilot arazi çalışmalarının da yapılacağını belirtti.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünün proje ortakları arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Serengil, projeye dahil olan ülkelerde orman idarelerinin yanı sıra özel şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalara katıldığını belirtti.

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Projenin toplumsal farkındalık boyutunun da bulunduğunu vurgulayan Serengil, okullarda eğitimler verileceğini, yangınlarla mücadele konusunda eğitim materyalleri hazırlanacağını kaydetti.

Yangın yönetiminde yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini dile getiren Serengil, stratejik yönetim alanları oluşturularak bu bölgelerde yanıcı madde azaltma çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Serengil, Haziran 2025'te başlayan 36 aylık projenin Haziran 2028'de tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.