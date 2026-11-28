METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam eden yağışların gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli için yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam eden yağışların, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte bu gece saatlerinden itibaren Edirne (Merkez, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa) ve Kırklareli (Merkez, Kofçaz, Demirköy, Pınarhisar ve Vize), Tekirdağ’ın kuzey doğusu (Saray, Çerkezköy ve Kapaklı) ve İstanbul’un Karadeniz kıyı kesimlerinde (Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi beklendiğinden; sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.