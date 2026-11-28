Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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