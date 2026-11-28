Uzunköprü'de kazan dairesinde korkutan yangın
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 28.11.2026 - 21:08 Güncelleme:
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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