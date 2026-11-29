Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan'a sınır köylerinden olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte köy beyaza büründü.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne'de kar, Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü civarında etkili oldu.

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