Proje ile ilaç atıklarının kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önlenmesi ve toplumda kalıcı çevre bilinci oluşturulması hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen "Doğaya İlaç Ol" projesi çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların zararları anlatıldı.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (ETUPSA) tarafından, atık ilaçların çevre ve insan sağlığına etkilerine dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

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