Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından "Aile Geleceğimizdir" temasıyla "Son Kale: Aile" konferansı düzenlendi.

AGD Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Metin Yüksel Dinçaslan, Ekmekçizade Kervansarayı'ndaki programda, ailenin toplumun geleceğini belirleyen temel unsur olduğunu söyledi.

Konferansın toplumu kapsayan bir konuyu içerdiğini belirten Dinçaslan, "Aileyi konuşmak, toplumun ve insanlığın geleceğini konuşmaktır. Bir milletin en büyük zenginliği kasalarındaki para değil, yuvalarındaki huzurudur." dedi.

AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş de ailenin sevgi, merhamet, saygı ve fedakarlığın öğrenildiği ilk yer olduğunu dile getirdi.

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Ailenin birlik beraberlik anlamı taşıdığına değinen İriş, "Aile yalnızca bir çatıyı paylaşmak değildir. Aile birbirini anlamaktır, değer vermektir, zor zamanlarda omuz omuza durmaktır." ifadelerini kullandı.

Dr. Abdulaziz Kıranşal ise sözlerine ailevi sorun yaşayan, rızık ve borç problemi bulunan, çocuk hasreti çeken ve çeşitli sıkıntılarla mücadele eden katılımcılar için dua ederek başladı.

Programın yalnızca bir nasihat dinleme toplantısı olmadığını belirten Kıranşal, "Bugün burada normal bir sohbet, vaaz ya da konferans dinlemeye gelmedik. Biz bugün Edirne'de hangi düşünceden, görüşten, ideolojiden, fikirden ve hayat tarzından olursa olsun aynı derde şahit Müslümanlar olarak bir dertle ilgili konuşmak üzere bir araya geldik." dedi.

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Kıranşal, aile sorunlarının yanı sıra toplum ve ümmet meselelerinin de ele alınması gerektiğini kaydetti.

Gazze'de yaşanan insani duruma da dikkati çeken Kıranşal, bölgedeki sivillerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Biz bugün burada bu rahat koltuklarda otururken Gazze’de 70 bin çadır sular altında. Her çadırda anneler var, babalar var, çocuklar var. Şehitlerin ümmete bırakmış olduğu yetimler var." diye konuştu.