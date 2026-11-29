KIRKLARELİ ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı, Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kırklareli'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimlerini beyaza bürüdü. Bazı yerlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Dereköy Sınır Kapısı civarında yağış, tipi halinde etkisini sürdürüyor. Kara yolunda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı civarı ile yüksek kesimlerindeki sınır köyleri, yağışla beyaza büründü. Edirne'de hava 1 derece ölçülürken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.