Meteorolojinin uyarısının ardından akşam saatlerinde Edirne’nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar başladı. Yağışla araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu ilçede, rüzgarla birlikte hafif şiddette kar da etkili oluyor. Polis ekipleri ise olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.

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