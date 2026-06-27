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        Kırkpınar Yüzme Şenliği'nin seremonisi yapıldı

        Edirne'de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yüzme şenliğinin seremonisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Kırkpınar Yüzme Şenliği'nin seremonisi yapıldı

        Edirne'de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yüzme şenliğinin seremonisi yapıldı.

        Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyon, Edirne Belediyesi Davul Zurna Ekibi Başkanı Günay Zurna ve ekibinin Kırkpınar havaları çalmasıyla başladı.

        Hem sporcular hem de onları izlemeye gelen aileleri, davul zurna ekibinin ezgileriyle adeta Kırkpınar havası yaşadı.

        Sporcu ve hakemlerin geçişiyle başlayan seremonide saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Şenliğe 5 il ve 26 kulüpten 550 sporcu katıldı.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri şenliğin coşkuyla devam ettiğini söyledi.

        Kırkpınar öncesi her yıl federasyonun desteğiyle yüzme şenlikleri düzenlediklerini aktaran Dinç, "Dün başlayan şampiyonamız, üç gün sürecek. Yarın kupa törenimiz olacak. Ayrıca bu yıl organizasyonumuza İran'dan gelen yüzücüler de katıldı. Yüzme şenlikleri her yıl genişleyen katılımla devam ediyor." ifadelerini kullandı.


        Dinç, 3-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne tüm sporseverleri davet etti.

        İranlı yüzücü Amir Hooman, Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Hooman, "İran kafilesi, 5 sporcuyla Edirne'ye geldi. Güzel yarışmalar oluyor. Biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

        Hooman, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak pehlivanlara da başarı diledi.

        Organizasyon, yarın kupa töreniyle sona erecek.

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