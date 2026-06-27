Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki parklar, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarında bakım, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların daha düzenli ve bakımlı alanlardan faydalanabilmesi amacıyla çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiği bildirildi.



- İl Müdürü Tohumcu'dan bakım merkezine ziyaret



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile İl Müdür Yardımcısı, Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni ziyaret etti.



Ziyarette merkezde yürütülen hizmetler hakkında bilgi alınırken, kurum personeliyle de görüş alışverişinde bulunuldu.



- Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünce, M5 Migros Aile Kulübü kursiyerlerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.



Seminerde, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması, başvuru mekanizmaları ve sunulan destek hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

