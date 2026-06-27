Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı

        Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı

        Çamerya Arnavutlarına yönelik katliamın 82. yılı dolayısıyla, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı

        Çamerya Arnavutlarına yönelik katliamın 82. yılı dolayısıyla, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, konsolosluk önünde toplandı.

        Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, konsolosluk önüne üzerinde "Çamerya katliamını unutmadık, unutturmayacağız" yazılı siyah çelenk bıraktı.

        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Sekreteri İsmail Kocaköse, yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın 1944-1945 döneminde Çamerya Arnavutlarına yönelik yaşanan olaylarla ilgili sorumluluğuyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

        Kocaköse, kendini medeniyetin beşiği olarak tanımlayan Yunanistan'ın geçmişiyle yüzleşemediğini belirterek, "Bu dönemde 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürülmüş, 745 kadına tecavüz edilmiş, 68 köyde 5 bin 800 ev yakılmış, göçe zorlanan binlerce insan da yollarda hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

        Yunanistan'ın bugün de Batı Trakya Türklerinin Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim, inanç ve örgütlenme haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Kocaköse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 27 Mart 2008 tarihli kararına rağmen, adında "Türk" kelimesi bulunan derneklerin haklarının yıllardır fiilen tanınmadığını aktardı.

        Kocaköse, "Türkiye aleyhine yürütülen nefret söylemleri ve seçim dönemlerinde komşuluk ilişkilerini zedeleyen politikalar iki halk arasındaki tarihi dostluğa zarar vermektedir. Türk ve Yunan halkları düşman değildir. Yunan siyasetçilerini insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Yaptığınız katliamları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

        Etkinliğe Babaeski Bulgaristan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Büyükkarıştıran Bulgaristan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kosovalı Öğrenciler Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri de katılarak destek verdi.

        Etkinlik kapsamında, Çamerya Arnavutlarına yönelik katliamın 82. yılı dolayısıyla döneme ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

        Sergiyi gezen ziyaretçilere dernek üyelerince bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Emekli öğretmene öğrencilerinden alkışlı veda
        Emekli öğretmene öğrencilerinden alkışlı veda
        Motosikletlerin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı: 1 yaralı
        Motosikletlerin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı: 1 yaralı
        Edirne'de "Kırkpınar" hareketliliği
        Edirne'de "Kırkpınar" hareketliliği
        Gençler Türkiye Kupası final etabıyla devam etti
        Gençler Türkiye Kupası final etabıyla devam etti
        Edirne'de 2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi
        Edirne'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi