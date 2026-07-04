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        Kırkpınar'ı izlemek için Anadolu'nun pek çok yerinden seyirci geliyor

        Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen güreşseverler, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Kırkpınar'ı izlemek için Anadolu'nun pek çok yerinden seyirci geliyor

        Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen güreşseverler, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi gösteriyor.

        Mesafeleri sorun etmeden kimi zaman otellerde yer bulamama riskiyle karşı karşıya kalarak çadırlarda kalmayı göze alan fedakar güreş seyircisi sıcaklığa rağmen tribünlerde gönül verdiği güreşçiyi desteklemek için yerini alıyor.

        Çanakkale Ezine'den gelen Efkan Kurtcebe, AA muhabirine, Kırkpınar'a 20 yıldır düzenli olarak geldiğini belirtti.

        Yağlı pehlivan güreşlerinin çok önemli bir atasporu olduğunu ifade eden Kurtcebe, yoğunluğa rağmen Kırkpınar'a gelmekten hiç vazgeçmediğini söyledi.

        Kırkpınar'da Ali Gürbüz ve Feyzullah Aktürk'ü desteklediğini dile getiren Kurcebe, "Tüm zorluğa rağmen buraya gelmekten hiç vazgeçmiyorum. Bu sporu seviyoruz. Biz sıcağı, soğuğu ve çilesini düşünümüyoruz, bundan keyif alan insanlarız." diye konuştu.

        Antalya Korkuteli'nden Kırkpınar'a gelen Ahmet Can da Kırkpınar'a ilk kez geldiğini belirtti.

        Ali Gürbüz hayranı olduğunu dile getiren Can, "Çok heyecanlıyım. Güzel kıran kırana güreşler olacağını düşünüyorum. Kırkpınar bizim ata yadigarımız, mirasımız. Biz bu mirasımızı yaşatacağız." dedi.

        Trabzon'dan gelen Özgür Çolak da Kırkpınar'a ikinci kez geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

        Bu yıl tarihin en sert Kırkpınar'larından biri olacağını düşündüğünü anlatan Çolak, çok favori başpehlivanların güreş tutacağını belirtti.

        Karadenizli olarak yağlı güreş sevdalısı olduğunu dile getiren Çolak, "Çok farklı bir atmosfer burası. Bu sevda başka bir sevda. Heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

        Tekirdağ'dan gelen Arif Tokgöz de Kırkpınar'a hayranlık duyduğunu ve her yıl geldiğini kaydetti.

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