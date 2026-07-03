Sanatçı Emir Can İğrek, Kırkpınar'da sahne aldı

Edirne'de, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında sanatçı Emir Can İğrek konser verdi.



Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen konserde İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde vatandaşlar şarkılara eşlik etti.



Konser sırasında etkili olan sağanağa rağmen izleyiciler alanı terk etmedi.



Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, bazıları da yağışa rağmen konseri takip etmeyi sürdürdü.



Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, konserde yaptığı konuşmada, festivalin ilk konserini Emir Can İğrek ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. 665'incisini düzenlediğimiz Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin ilk konserini seninle gerçekleştiriyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından Gencan, sanatçıya çiçek ve hediye takdim etti.



Program, Emir Can İğrek'in seslendirdiği eserlerin ardından sona erdi.



