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        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nuhoğlu'dan Edirne Bilim Fuarı ziyareti

        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 4006-C Edirne Bilim Fuarı Festivali'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nuhoğlu'dan Edirne Bilim Fuarı ziyareti

        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 4006-C Edirne Bilim Fuarı Festivali'ne katıldı.

        Bilim, teknoloji ve yenilik odaklı projelerin sergilendiği festivalde stantları gezen Nuhoğlu, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek projeler hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerin ortaya koyduğu yenilikçi fikirlerin geleceğe yön verecek nitelikte olduğunu belirten Nuhoğlu, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

        Nuhoğlu, projelerin hazırlanmasında emeği bulunan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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