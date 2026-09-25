Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığının ülke insanının gıdasının garantisi olma sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Yumaklı, çeşitli programlar için geldiği Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Müdürü İslam Köse ve müdürlük personeliyle selamlaşıp sohbet eden Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını söyledi.

Personelle ilgili aldığı geri dönüşlerin kendisini hem memnun ettiğini hem de gururlandırdığını dile getiren Yumaklı, "Hepimiz hayatımızı mesleklerimizden kazanıyoruz ama bizim Bakanlığımızın bu ülkenin insanının gıdasının garantisi olma gibi bir sorumluluğu var. Bunu da hep birlikte el ele omuz omuza yerine getiriyoruz." dedi.

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Yumaklı, personele çalışmalarında başarı diledi.

Bakan Yumaklı kentte ayrıca AK Parti Edirne İl Başkanlığı, MHP İl Başkanlığı, Trakya Birlik Genel Müdürlüğü ve Mimar Sinan Genç Ofis'i ziyaret etti, Selimiye Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.