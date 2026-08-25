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        Trakya Üniversitesi ve Priştine Üniversitesi akademik iş birliğini güçlendiriyor

        Trakya Üniversitesi, Balkan coğrafyasındaki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi ve Priştine Üniversitesi akademik iş birliğini güçlendiriyor

        Trakya Üniversitesi, Balkan coğrafyasındaki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

        "Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında Kosova'da bir dizi temasta bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, Priştine Üniversitesini ziyaret etti.

        Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arben Hajrullahu ile gerçekleştirilen görüşmede, iki üniversite arasında eğitim ve sağlık alanlarında hayata geçirilebilecek çalışmalar ele alındı.

        Akademik bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra ortak projeler ve hizmet içi eğitim programlarına yönelik imkanlar değerlendirildi.

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        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, uluslararasılaşmanın Trakya Üniversitesinin stratejik hedeflerinden biri olduğunu belirterek, Balkan vizyonu doğrultusunda bölgedeki yükseköğretim kurumlarıyla kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Hatipler, Priştine Üniversitesi ile akademik bağların daha ileri bir seviyeye taşınmasını arzu ettiklerini vurguladı.

        Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arben Hajrullahu ise Trakya Üniversitesinin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarındaki bilgi, birikim ve deneyiminden yararlanmayı önemsediklerini belirterek, iki üniversite arasındaki akademik bağların güçlendirilmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

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        Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Trakya Üniversitesi heyetinde Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Prof. Dr. Cenk Mısırlı, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe yer aldı.

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