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        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Kızılay Haftası mesajı

        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Kızılay Haftası mesajı

        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Baytar mesajında, insanların farklı hayatlar, farklı hikayeler yaşadığını ancak aynı iyilik hareketinin herkesi bir araya getirdiğini belirtti.

        İyilik hareketinin artarak devam ettiğini aktaran Baytar, şunları kaydetti:

        "158 yıldır bu hilalin izinde gönüllülerimizin emeği, milletimizin dayanışma gücüyle ihtiyaç duyulan her an, her yerde insanlığın yanındayız. İyiliğe gönül veren, bu hilalin altında buluşan herkesin 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası kutlu olsun. Bu hilal iyiliğe çıkar."

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