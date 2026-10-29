Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Trakya'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Trakya'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen törende, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Vali Sezer, yaptığı konuşmada, geçmişten gelen köklü mirasın üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıldır kendi geleceğini inşa etme yolunda ilerlediğini söyledi.

        Kendi teknolojisini geliştiren, savunma sanayinde kabiliyetlerini artıran, bilimde ve üretimde daha ileriye ulaşmayı hedefleyen Türkiye'nin, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirten Sezer, "Bugün çevremizde yaşanan gelişmelere baktığımızda savaşların, çatışmaların ve derin insani acıların bütün sürdüğü bir coğrafya bulunduğumuzu görüyoruz. Böylesi bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti bir yandan kendi bağımsızlığını ve güvenliğini ve milli menfaatlerini koruma kararlılığını ortaya koyarken diğer taraftan, taraftan da diğer yandan da barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için sorumluluk üstlenmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi, bugün de yolumuzu aydınlatan en temel ilkelerden biridir." dedi.

        REKLAM

        Sezer, Türkiye'nin kendi haklarını ve çıkarlarını savunan, gerektiğinde dik durmasını bilen ancak diyalog kapılarını açık tutarak barış için sorumluluk almaktan kaçınmayan bir ülke olduğunu dile getirdi.

        Cumhuriyet'in yarınlara taşınacak en büyük emanet olduğunu ifade eden Sezer, "Bizlere düşen görev, atalarımızın büyük fedakarlıkla kurduğu Cumhuriyet'i daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bunu yaparken de bağımsızlığımızdan aldığımız güç de kendi yolumuza kararlılıkla yürüyeceğiz. Barışın, huzurun ve insanlığın ortak değerlerinin yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda Vali Sezer ve beraberindekiler pasta kesti.

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunun konser verdiği resepsiyon, Meriç Köprüsü üzerindeki havai fişek gösterisiyle sona erdi.

        Programa Edirne milletvekilleri Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi partiler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sethelos Isidoros Balios katıldı.

        REKLAM

        Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

        Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Fener alayı sonrası Merve Özbey konser verdi.

        - Kırklareli

        Valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda, Vali Uğur Turan ile eşi Nihal Turan davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Turan, yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Turan, "Bugün gururla kutladığımız Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, istiklali uğruna tek yürek olan aziz milletimizin büyük fedakarlıklarla kazandığı Milli Mücadele'nin en kıymetli eseridir. Cumhuriyet, bağımsızlığımızın, milli irademizin ve milletçe aynı gelecek ülküsü etrafında kenetlenme azmimizin adıdır." dedi.

        REKLAM

        Törende Vali Turan, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti.

        Ardından zeybek gösterisi yapıldı.

        Kutlamalar kapsamında Kırklareli Valiliğince Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

        Valilik önünde toplanan kortej, 200 metrelik Türk bayrağı ile İstasyon Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Burada Kırklareli Belediyesi çocuk korosu performanslarını sergiledi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, kentteki bir otelde düzenlenen törende, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

        REKLAM

        Soytürk, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Mücadelesi'nin milletin tarihine altın harflerle kazınmış bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne uzanan bu kutlu yolculuk, hürriyetinden asla taviz vermeyen bir milletin varoluş iradesinin en somut ifadesidir. Aziz milletimiz, tarih boyunca karşısına çıkan her türlü tehdide karşı aynı inanç, kararlılık ve ruhla tek yürek olmayı başarmış, bağımsızlık ve istiklal ülküsünden asla vazgeçmemiştir. Gerçekleştirilen fedakarlıklar ve verilen büyük mücadele sonucunda cumhuriyetimiz vatan topraklarında hayat bulmuş ve milletimizin ortak geleceğinin teminatı olmuştur."

        REKLAM

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Edirne'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında fener alayı ve havai fişek göst...
        Edirne'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında fener alayı ve havai fişek göst...
        Hamzabeyli Gümrük Kapısı açıldı, tır çıkışlardı tekrar başladı Schengen viz...
        Hamzabeyli Gümrük Kapısı açıldı, tır çıkışlardı tekrar başladı Schengen viz...
        Edirne'de Cumhuriyet coşkusuna bayraklı küçük çocuk damga vurdu
        Edirne'de Cumhuriyet coşkusuna bayraklı küçük çocuk damga vurdu
        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya Üniversitesinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla konser verildi
        Trakya Üniversitesinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla konser verildi