Trakya'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen törende, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, geçmişten gelen köklü mirasın üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıldır kendi geleceğini inşa etme yolunda ilerlediğini söyledi.

Kendi teknolojisini geliştiren, savunma sanayinde kabiliyetlerini artıran, bilimde ve üretimde daha ileriye ulaşmayı hedefleyen Türkiye'nin, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirten Sezer, "Bugün çevremizde yaşanan gelişmelere baktığımızda savaşların, çatışmaların ve derin insani acıların bütün sürdüğü bir coğrafya bulunduğumuzu görüyoruz. Böylesi bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti bir yandan kendi bağımsızlığını ve güvenliğini ve milli menfaatlerini koruma kararlılığını ortaya koyarken diğer taraftan, taraftan da diğer yandan da barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için sorumluluk üstlenmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi, bugün de yolumuzu aydınlatan en temel ilkelerden biridir." dedi.

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Sezer, Türkiye'nin kendi haklarını ve çıkarlarını savunan, gerektiğinde dik durmasını bilen ancak diyalog kapılarını açık tutarak barış için sorumluluk almaktan kaçınmayan bir ülke olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in yarınlara taşınacak en büyük emanet olduğunu ifade eden Sezer, "Bizlere düşen görev, atalarımızın büyük fedakarlıkla kurduğu Cumhuriyet'i daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bunu yaparken de bağımsızlığımızdan aldığımız güç de kendi yolumuza kararlılıkla yürüyeceğiz. Barışın, huzurun ve insanlığın ortak değerlerinin yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda Vali Sezer ve beraberindekiler pasta kesti.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunun konser verdiği resepsiyon, Meriç Köprüsü üzerindeki havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Programa Edirne milletvekilleri Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi partiler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sethelos Isidoros Balios katıldı.

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Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Fener alayı sonrası Merve Özbey konser verdi.

- Kırklareli

Valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda, Vali Uğur Turan ile eşi Nihal Turan davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Turan, yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Turan, "Bugün gururla kutladığımız Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, istiklali uğruna tek yürek olan aziz milletimizin büyük fedakarlıklarla kazandığı Milli Mücadele'nin en kıymetli eseridir. Cumhuriyet, bağımsızlığımızın, milli irademizin ve milletçe aynı gelecek ülküsü etrafında kenetlenme azmimizin adıdır." dedi.

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Törende Vali Turan, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti.

Ardından zeybek gösterisi yapıldı.

Kutlamalar kapsamında Kırklareli Valiliğince Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Valilik önünde toplanan kortej, 200 metrelik Türk bayrağı ile İstasyon Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada Kırklareli Belediyesi çocuk korosu performanslarını sergiledi.

- Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, kentteki bir otelde düzenlenen törende, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

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Soytürk, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Mücadelesi'nin milletin tarihine altın harflerle kazınmış bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne uzanan bu kutlu yolculuk, hürriyetinden asla taviz vermeyen bir milletin varoluş iradesinin en somut ifadesidir. Aziz milletimiz, tarih boyunca karşısına çıkan her türlü tehdide karşı aynı inanç, kararlılık ve ruhla tek yürek olmayı başarmış, bağımsızlık ve istiklal ülküsünden asla vazgeçmemiştir. Gerçekleştirilen fedakarlıklar ve verilen büyük mücadele sonucunda cumhuriyetimiz vatan topraklarında hayat bulmuş ve milletimizin ortak geleceğinin teminatı olmuştur."

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Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.