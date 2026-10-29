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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Hamzabeyli Gümrük Kapısı açıldı, tır çıkışlardı tekrar başladı Schengen vizesi ve geçiş sorunları sebebiyle 3 gündür bekleyen tır şoförleri, Hamzabeyli'den tekrar geçmeye başladı Sürücüler, kapının açılmasıyla çıkışların başladığını belirtirken, Avrupa güzergâhında ileride neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini söyledi

        Hamzabeyli Gümrük Kapısı açıldı, tır çıkışlardı tekrar başladı Schengen vizesi ve geçiş sorunları sebebiyle 3 gündür bekleyen tır şoförleri, Hamzabeyli'den tekrar geçmeye başladı Sürücüler, kapının açılmasıyla çıkışların başladığını belirtirken, Avrupa güzergâhında ileride neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini söyledi

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde Schengen vizesi, oturum ve geçiş belgeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten sürücüler, son gelişmelerin ardından 3 gün sonra tırların yeniden hareket etmeye başladığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Hamzabeyli Gümrük Kapısı açıldı, tır çıkışlardı tekrar başladı Schengen vizesi ve geçiş sorunları sebebiyle 3 gündür bekleyen tır şoförleri, Hamzabeyli'den tekrar geçmeye başladı Sürücüler, kapının açılmasıyla çıkışların başladığını belirtirken, Avrupa güzergâhında ileride neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini söyledi

        Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde Schengen vizesi, oturum ve geçiş belgeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten sürücüler, son gelişmelerin ardından 3 gün sonra tırların yeniden hareket etmeye başladığını söyledi.

        Avrupa ülkelerine yük taşıyan Türk tır şoförleri, yaşadıkları vize ve geçiş sorunlarının uluslararası taşımacılığı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Sürücüler, ticari taşımacılık amacıyla Avrupa ülkelerine seyahat ettiklerini vurgulayarak, kendilerinin turist olarak değerlendirilmemesi ve mesleklerinin şartlarına uygun çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti.

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        Tır sürücülerinin Schengen vizesi sorunları üç bakanlık tarafından yakından takip ediliyor. Konunun ilgili kurumların gündeminde olması, sınır kapılarında sorun yaşayan sürücüler açısından önem taşıyor.

        Uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şoförler, vize ve geçiş süreçlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesini, mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kalıcı çözümler geliştirilmesini istiyor.

        Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda hareketliliğin yeniden başlamasının ardından konuşan bir tır şoförü Kadir Mutlu, devlet yetkililerinin girişimleriyle kendilerine 2 ay 1 günlük süre verildiğini söyledi. Sürücü, mevcut durumda sınır kapısının açıldığını ve çıkışların başladığını belirtti.

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        "Kapılar açıldı, çıkışlar başladı"

        Bulgaristan geçişinde şu an için bir sorun yaşanmadığını ifade eden sürücü Kadir Mutlu, güzergâhın devamında ise belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti. Romanya ve Macaristan gibi ülkelerde nasıl bir uygulamayla karşılaşacaklarını bilmediklerini belirten Mutlu, "Oradan ileride ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu saat itibarıyla kapı açıldı, çıkışlar başladı. Bulgaristan’da şu an için sorun görünmüyor ancak ileride ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

        Sınır kapısındaki hareketliliğin başlaması sürücüler açısından rahatlama sağlarken, Avrupa güzergâhında yaşanabilecek muhtemel sorunlara ilişkin endişeler devam ediyor. Tır şoförleri, vize ve geçiş sorunlarının geçici uygulamalarla sınırlı kalmamasını, uluslararası taşımacılığın sürdürülebilirliği için kalıcı çözümler üretilmesini bekliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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