Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda 98 öğrenci mezun oldu

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni düzenlendi.



Ersan Kocaman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, eğitimlerini tamamlayan 98 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.



Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, törende yaptığı konuşmada mezun öğrencileri tebrik etti.



Trakya Üniversitesinin bilgi ve birikimini toplum yararına kullanacak, mesleki yeterliliği yüksek bireyler yetiştirmeyi sürdürdüğünü belirten Tan, mezunların meslek yaşamlarında ülkeye ve topluma değer katacak bireyler olarak görev yapacaklarına inandığını ifade etti.



Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü de mezuniyetin yeni başlangıçların kapısını aralayan önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Öğrencilerin eğitim süreçlerinde gösterdikleri azim ve emeği takdir eden Ündücü, mezunlara gelecek yaşamlarında başarılar diledi.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi.



Tören, mezunların meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.



Törene, İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Uzunköprü Garnizon Komutanı Topçu Albay Mevlüt Orhan Düzenli, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Trakya Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın ile protokol katıldı.

