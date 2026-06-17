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        Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı

        Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı

        Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, Habip Hoca Mahallesi Göynük Sokak'ta durumundan şüphelendiği M.E'yi durdurdu.

        Yapılan UYAP sorgusunda şüphelinin 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.









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