Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, Habip Hoca Mahallesi Göynük Sokak'ta durumundan şüphelendiği M.E'yi durdurdu. Yapılan UYAP sorgusunda şüphelinin 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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