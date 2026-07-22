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        Uzunköprü'de içinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

        –Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen denetimde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Uzunköprü'de içinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

        –Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen denetimde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında uygulama noktasından geri manevra yaparak uzaklaşan bir aracı takibe aldı.

        Ekipler durdurdukları araçta yaptıkları aramada, sol ön panelde jelatine sarılı esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi.

        Araçta bulunan C.O. (25) ile M.Ç. (25) hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan sürücüye, geçici olarak sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, "dur" ihtarına uymamak ve geri manevra yapmak nedeniyle toplam 447 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

        Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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