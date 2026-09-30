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        Uzunköprü'de İtfaiye Haftası kutlandı

        Uzunköprü Belediyesi tarafından İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Uzunköprü'de İtfaiye Haftası kutlandı

        Uzunköprü Belediyesi tarafından İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda belediye yetkilileri, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, itfaiye personelinin yangınlardan doğal afetlere kadar her türlü acil durumda vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, "Gece gündüz demeden görev yapan, hayat kurtarmak için büyük bir özveri gösteren tüm itfaiye personelimize emekleri için teşekkür ediyor, İtfaiye Haftası’nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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