Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutlayan Vali Sezer, "Kahraman ecdadımızın azim, cesaret ve kararlılığıyla yeniden hürriyetine kavuşan İpsala ilçemizin bu anlamlı günü, milletimizin istiklal mücadelesindeki birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerindendir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.