Edirne Belediyesi otogarındaki 20 iş yerinin ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, belediyenin nisan ayında ihaleye çıkacağını duyurduğu otogardaki 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ile bir lokantayı kapsıyor. Soruşturma kapsamında ihaleye katılan bazı kişilerin, şartları ve fiyatları etkilemek amacıyla kendi aralarında anlaşma yaptığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde aralarında yolcu taşımacılığı şirketi hissedarları ve araç kiralama şirketi sahibinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalandı.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.