Ağın Kaymakamı Yılmaz, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Yılmaz'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, yaşlıları evlerinde ziyarette bulunarak, onlara "sağlıklı ömürler" diledi.

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