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        Ağın Kaymakamı Yılmaz, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçe sakinlerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Ağın Kaymakamı Yılmaz, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçe sakinlerine ziyarette bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, yaşlıları evlerinde ziyarette bulunarak, onlara "sağlıklı ömürler" diledi.

        Yılmaz'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.

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