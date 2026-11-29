Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde değerlendirilen ürünler, Elazığ Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadınların ellerinde, sanata dönüşüyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yıl içerisinde açtığı binlerce kursta yüzbinlerce insana eğitim veriyor. Tüm talepleri değerlendiren ve mahalle mahalle kurslar açan Halk Eğitim Merkezi, özellikle kadınların yanında olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık' projesinden yolan çıkan Elazığ Halk Eğitim Merkezi, kente yeni bir kurs daha kazandırdı. Halk Eğitim Merkezi ana binasında açılan ‘Geri Dönüşüm' kursa kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Atık malzemelerin adeta sanata dönüştüğü kursta, çöpe giden malzemeler alınarak burada dekoratif objeye dönüştürülüyor. Eski tavalar, yoğurt kapları ve gazoz kapaklarından farklı ürünler yapan kadınlar, bir yandan sosyalleşirken diğer yandan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

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‘Çöp diye bir şey yoktur'

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün birçok farklı alanda kurslar düzenlediğini belirten Müdür Kenan Tabar, "Bu kurslardan önemsediğimiz değer verdiğimiz ve açılması için çaba gösterdiğimiz kurslardan birisi de geri dönüşüm alanında yapılan çalışmalardır. Özellikle dünyada artık kaynakların kıtlığı, tükenen kaynaklar, çevre kirliliği ve küresel ısınmayla beraber artık çevre bilinci ve atıkların değerlendirilmesi çok büyük önem kazandı. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da COP31 toplantısı Birleşmiş Milletler nezdinde yapıldı. Konferansın ana konularından birisi de geri dönüşümdü. Emine Erdoğan himayelerinde sıfır atık projesiyle birlikte çok yol alındı. Bizlerde bu işlere destek vermek amacıyla geri dönüşüm kursları düzenliyoruz. İçinde bulunduğumuz kurs Elazığ Halk Eğitim Merkezi ana binasında ki geri dönüşüm kursu. Burada evlerde atık hale gelen malzemeleri tekrar değerlendirmek amacıyla yeni objeler yapılıyor, bazen dekoratif objeler bazen de kullanılabilecek objeler yapılıyor. Aslında çöp diye bir şey yoktur. Geri kazanılabilir ürünler vardır. Bizde bu ürünlerimizi çöpe atmayıp burada yeniden dönüştürerek evlerde kullanıyoruz. Eski tavalarımızı dekoratif obje, plastik yoğurt kaplarını sepet, gazoz kapaklarından objeler ve evde atılan kumaş parçalarından kırk yamayla kullanılabilir ürünler yapıyoruz. Kursiyerlerimiz bazen bunları dekoratif objeleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bazen de dekoratif olarak da değerlendirebiliyorlar. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Her mahallede geri dönüşümle alakalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Yılsonunda da geri dönüşüm malzemeleriyle ilgili sergimizi yapacağız" dedi.