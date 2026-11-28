Elazığ'da 400 öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Yeşilay Elazığ Şubesi ve Fırat Genç Yeşilay gönüllüleri, 400 öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.
Yeşilay Elazığ Şubesi ve Fırat Genç Yeşilay gönüllüleri, 400 öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.
Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Benim Kulübüm Yeşilay" programı kapsamında Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde Yeşilay tanıtılarak bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Özellikle teknoloji bağımlılığına dikkat çekilen eğitimlerde, öğrencilerin aktif katılımını sağlamak amacıyla interaktif oyun ve etkinlikler düzenlendi.
Okuldaki 12 şubede yaklaşık 400 öğrenciye ulaşılan çalışmada, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve bağımlılık türleri konusunda bilinçlenmeleri hedeflendi.
Yeşilay Elazığ Şubesinin çocukları erken yaşta bağımlılıklara karşı bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.