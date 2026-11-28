Elazığ'da polis ekiplerinden 'Dar Alan' uygulaması: 402 şahıs ve 55 araç sorgulandı
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı noktada 54 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Dar Alan' uygulamasında, 402 şahıs, 55 araç, 21 işyeri ile 5 park ve bahçe denetlendi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı noktada 54 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Dar Alan' uygulamasında, 402 şahıs, 55 araç, 21 işyeri ile 5 park ve bahçe denetlendi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Adnan Kahveci ve Hacı Ömer Bilginoğlu bulvarlarında ‘Dar Alan' uygulaması yapıldı. 2 mobil ve 1 sabit olmak üzere 3 ayrı noktada, 1 Özel harekat unsuru ve 19 ekipten oluşan toplam 54 personelin görev aldığı denetimlerde, 402 şahıs, 55 araç, 21 umuma açık işyeri ile 5 park ve bahçe kontrol edildi.
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