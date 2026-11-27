Eğitim programı çerçevesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cansu İrem Demirkıran, mesleki tecrübelerini ve annebebek sağlığına ilişkin bilgi birikimini sağlık çalışanlarıyla paylaştı.

Arıcak Devlet Hastanesi’nde, Bebek Dostu Hastane çalışmaları çerçevesinde sağlık çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Anne ve bebek sağlığının korunması, emzirmenin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimlerde, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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