Elazığ’da düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programında şehit yakını ve gaziler öğrencilerle bir araya geldi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20262027 dönemi kapsamında yürütülen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı çerçevesinde, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirilmesi, vatan sevgisi ve kahramanlık ruhunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen programda, şehit Mustafa Uygur’un kardeşi Ahmet Uygur ile gaziler Ercan Sağcı ve Önder Fatih Ayaz öğrencilerle bir araya geldi.

REKLAM

Programa İl Müdür Yardımcısı Faruk Aydın, Şube Müdürü Bekir Işık ve okul idarecileri de katıldı. Şehit yakını ve gazilerin duygu yüklü anlatımlarıyla anlam kazanan buluşmada, vatan uğruna gösterilen fedakarlıklar ve kahramanlık hikâyeleri öğrencilerle paylaşıldı.

Program, öğrencilerin şehitlik ve gazilik kavramlarının önemini daha yakından anlamalarına ve millî birlik, beraberlik ve vatan sevgisi bilincini pekiştirmelerine katkı sağladı.