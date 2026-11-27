Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı’nda "Gazze'yi Unutmayalım" notuyla sergilediği tablosu aynı gün 30 bin liraya alıcı bulan Sema Tekin, elde ettiği gelirin tamamını Gazze’deki mazlumlara bağışladı.

Elazığ’da ikamet eden Sema Tekin, çocukluk yıllarından beri kurduğu resim yapma hayalini iki yıl önce aldığı karakalem eğitimleriyle gerçeğe dönüştürdü. Kısa sürede çizim yeteneğini geliştiren Tekin, sanatını toplumsal bir duyarlılıkla birleştirerek takdir toplayan bir davranış sergiledi. Deniz, dolunay, beyaz bir at ve beyaz elbiseli bir kadın figürünü işlediği özel tablosunu iki aylık yoğun bir çalışmanın ardından tamamlayan Tekin, eserini Gazze yararına değerlendirme kararı aldı. Tablosunu geniş kitlelere ulaştırmak isteyen Tekin, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nda yer alabilmek için Elazığ Kent Konseyi’ne özel ricada bulundu. Tekin’in bu anlamlı talebine kayıtsız kalmayan Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca, fuar alanında kendisine özel bir stant tahsis ederek destek oldu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve üzerine düşülen "Gazze'yi Unutmayalım" notuyla sergilenen eser, sergiye çıktığı ilk gün 30 bin liraya satıldı ve Gazze’ye ulaştırılmak üzere bağışladı.

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Hem çocukluk tutkusunu hayata geçirdiği için hem de Gazze'ye destek olduğu için yoğun duygular içinde olduğunu ifade eden Sema Tekin, " Karakaleme, resim sanatlarına ilgim vardı ama son 1 yıldır çalışıyorum. Çalışmam, yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Çok ince çalışmaya çalıştım, hata yapma şansım yoktu. Özgürlüğü çağrıştırmak istedim, kendinden emin, özgüvenli at ve kız. Dolunayı büyük kullanmamın sebebi ay ışığı ve aydınlığa vurgu yapmaktı. Tablomu çalışmamdaki niyetim satıp Gazze'ye yardım göndermekti. O anlamda çalıştım, o niyetle çalıştım ve fuarda sergiledim. Aynı anda da bana yardımcı oldular ve 1 gün içinde satıldı. Alan kişi de sanatsever olduğu için büyük zevkle aldı. İnşallah Gazze'ye bir damla da olsa dokunmuşumdur. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Belediyemizin kıymetli çalışanlarına, müdürlerimize ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca, "Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı ile ilgili çalışmalarımız devam ederken Sema Hanım bizlere müracaat etti. 'Benim de bir karakalem çalışmam var, bunu sergileyip elde edeceğim geliri Gazze'ye göndermek istiyorum' demişti. Heyecanından zaten belliydi. Biz de 'Gazze' kavramı olunca akan sular duruyor, alaka gösterdik. Konuyu hemen Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Mehmet Karaaslan’la paylaştım. Aynı hassasiyetinin olduğunu bildiğimiz için kendisi de Kent Konseyi'ne gelerek bu serginin kitap fuarında sergilenmesi, yoğunluktan ve kalabalıktan dolayı satışında biraz zorluk olabileceğini ifade ettiler. Daha erken satılması ve herkesin rahatlıkla görmesi amacıyla kendilerinin düzenlemiş oldukları ESMEK kurslarının bulunduğu fuar alanında görücüye çıkartalım önerisinde bulundular. Biz de kabul ettik, iyi ki de öyle bir öneride bulundular ve bir gün içerisinde emek karşılıksız kalmadı. Bugün Sema Hanım beni aradığında çok mutluluk ifadeleri kullanarak, eserinin satıldığını ve bir an önce onu Gazze'ye ulaştırmak istediklerini ifade etti" diye konuştu.

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Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Mehmet Karaaslan ise "Kent Konseyi tarafından organize edilen kitap fuarımız devam ediyor. Biz kitaplarla insanlarımızı buluştururken sanatla da buluşmasını istedik. Bordo ve beyaz hangarlarımız var. Bordo hangarımızda kitap fuarı devam ederken beyaz hangarımızda da sanatsal faaliyetleri ve günleri halkımızın beğenisine sunduk. Bu alan ve fuar merkezimiz gerçekten hem kitap hem sanat dolu zamanları yaşıyor. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımız Canan Hocamızla da çok güzel bir etkinlik yaptık, kadına şiddete bir 'dur' sesini yükselttik. Oradaki atölyeler, kadının ortaya çıkardığı eserler de bizi gerçekten etkiledi. Bugün de Kent Konseyi aracılığıyla bizlere müracaat eden ve yaptığı karakalem çalışmayı Gazze'ye bağışlamak niyetinde olduğunu beyan eden bir hanımefendinin bugün bir günde satılması bizleri gerçekten mutlu etti" şeklinde konuştu.