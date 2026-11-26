Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı, şehrin kültürel yaşamına büyük hareketlilik kazandırırken kitapla buluşan çocukların coşkusu ve heyecanı da katlanarak büyüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan kitap fuarı 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini kitapla buluşturmaya devam ediyor. 20 Kasım’da kapılarını açan ve açıldığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle süren kitap fuarı özellikle çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Genç nesilleri kitapla buluşturmayı ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefleyen Elazığ Belediyesi, fuar süresince öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği doğrultusunda Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle öğrenciler okullarından alınarak fuar alanına ücretsiz olarak taşınıyor. Fuar alanını ziyaret eden çocuklar birbirinden farklı kitapları yakından inceleme ve kitaplarla dolu keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor. Kitapların büyülü dünyasında yolculuğa çıkan çocuklar, kitap okuma sevgilerini pekiştiriyor, hayal dünyalarını zenginleştiriyor.

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Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı'nda yazarokur buluşmaları da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında son olarak Yazar Adnan Güneş "Adnan Abiyle Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde", Yazar Bayram Karaçor "Kalp Gözü ile Görmek" ve Akademisyen, Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma "Hocalarım" konulu söyleşi ve imza programıyla okurlarıyla bir araya geldi.